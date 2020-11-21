Еще 22 человека попали в больницы Карелии с пневмонией

С внебольничной пневмонией в стационары Карелии за сутки госпитализированы 22 человека, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

По данным Оперативного штаба правительства Карелии, 22 человека за сутки госпитализированы в стационары с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2356 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



В Оперштабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.