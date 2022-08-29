Еще четверо жителей Карелии погибли в ходе спецоперации на Украине

Глава Карелии сообщил о гибели четырех военнослужащих на Украине.

Рядовой Дмитрий Можейко из поселка Попов Порог Сегежского района, рядовой Михаил Гаттунен из поселка Тумба Муезерского района, сержант Сергей Евстифеев и рядовой Алексей Саватькин из Петрозаводска погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Наши земляки. Наши герои. Погибли, исполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Приношу родным и близким самые глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами», — пишет Парфенчиков.