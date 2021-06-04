Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Пандемия коронавируса в Карелии привела к смерти еще двух человек.
Летальные исходы были зарегистрированы за минувшие сутки.
Об этом говорится в оперативной сводке о ситуации с короноварирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.
Общее число умерших от COVID-19 выросло до 560.
Также за сутки было зарегистрировано 58 новых случаев инфицирования коронавирусом. Все эти люди заболели. Из них 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.
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