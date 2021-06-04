Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Пандемия коронавируса в Карелии привела к смерти еще двух человек.

Летальные исходы были зарегистрированы за минувшие сутки.

Об этом говорится в оперативной сводке о ситуации с короноварирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от COVID-19 выросло до 560.

Также за сутки было зарегистрировано 58 новых случаев инфицирования коронавирусом. Все эти люди заболели. Из них 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.