Еще одна улица Петрозаводска осталась без деревьев

На проспекте Невского спилил все деревья.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как на проспекте А.Невского спилили все деревья.

В отделе экологии администрации Петрозаводска говорят, что рубка проводится по плану. Аварийные деревья снесут, а молодые посадят.