Еще одна улица Петрозаводска осталась без деревьев

По теме
Загрузка...
На проспекте Невского спилил все деревья.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как на проспекте А.Невского спилили все деревья.
В отделе экологии администрации Петрозаводска говорят, что рубка проводится по плану. Аварийные деревья снесут, а молодые посадят.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
26.07.2018, 12:09
Аналитика
Сегодня 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии