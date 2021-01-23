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Еще одним организатором митинга в Петрозаводске суд признал Виталия Флеганова - он арестован

Новости. Политика
16:41, 24 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Виталия Флеганова, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

Об этом, отвечая на вопрос "Столицы на Онего", сообщил его брат, выступающий в качестве защитника, Николай Флеганов.

По его словам, Виталию Флеганову назначено наказание по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Суд дал ему двое суток административного ареста. С учетом первых суток, которые Флеганов провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

Защитник пояснил, что его брату вменяется организация митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова.

Аналогичное решение ранее было внесено в отношении Ильи Шкварина, которому также вменялась организация митинга на набережной.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Seven Gates
2021-01-24 17:36:24
Запрещать выражать своё мнение - признак фашизма. Уважение Людям, которые делают это не смотря на клевету и гонения! Что-то должно измениться, и чем дольше мы оттягиваем - тем хуже нам, нашим детям и природе.
врунофф
2021-01-24 16:54:58
Подводим итоги. Чего добилась для себя майданутая шелупонь : штрафы, уголовные дела и всеобщее презрение. Отличный результат :)
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