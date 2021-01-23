Еще одним организатором митинга в Петрозаводске суд признал Виталия Флеганова - он арестован

Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Виталия Флеганова, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

Об этом, отвечая на вопрос "Столицы на Онего", сообщил его брат, выступающий в качестве защитника, Николай Флеганов.

По его словам, Виталию Флеганову назначено наказание по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Суд дал ему двое суток административного ареста. С учетом первых суток, которые Флеганов провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

Защитник пояснил, что его брату вменяется организация митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова.

Аналогичное решение ранее было внесено в отношении Ильи Шкварина, которому также вменялась организация митинга на набережной.