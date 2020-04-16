Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Семья из четырех человек столицы Карелии, 74-летняя петрозаводчанка и жительница Питкяранты пополнили список заболевших коронавирусом в республике.

В паблике правительства Карелии опубликовали оперативную сводку по ситуации с коронавирусом на 17 апреля.

К сожалению, число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 и составило 15 человек.

Как соообщили в Минздраве Карелии, среди заболевших, которые пополнили критический список: семья из четырех человек, среди них 4-месячный младенец, 74-летняя женщина – пациентка Республиканской инфекционной больницы и жительница Питкяранты, которая недавно ездила в Санкт-Петербург на лечение.

Всего в Карелии проведено 7287 исследований, 575 сделано за сутки.

В местах обсервации находятся 11 человек, один выписался.

Число находящихся на самокарантине составило 1738 человек – за сутки их число сократилось на 99.

Условно положительный результат выявлен у двух госпитализированных.