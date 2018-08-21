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Новости. Общество
17:40, 21 Августа 2018

"Если убрать с проспекта Ленина всю рекламу, бизнес не помрет, он начнет думать о другом"

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Создатель арт-объектов в Петрозаводске, автор удивительного проекта "Долина зайцев" в Прионежском районе Сергей Гапанович предложил убрать с проспекта Ленина всю рекламу.

"Самое толковое, с чего нужно начинать, – убрать с проспекта Ленина всю рекламу, сделать стандартные вывески – 20 на 20 см", - отметил Сергей Гапанович в интервью "Столице на Онего".

"Не нужно думать, что бизнес от этого помрет. Он не помрет, он начнет думать о другом: а правильная ли у меня цена, хороший ли у меня сервис, все ли устраивает моих клиентов – за счет этого и качество изменится. И гость Петрозаводска, который выйдет с вокзала на главную улицу, чтобы спуститься к набережной, увидит город, а не рекламу", - добавил он.

По мнению Сергей, сами петрозаводчане давно привыкли к этому "шуму", не обращаем внимания на пестрые вывески

"Но ко мне приезжают знакомые из других городов и обалдевают от такого обилия рекламы, говорят, это край, так нельзя", - отметил он.

Сергей также рассказал, что хочет украсить один из домов на проспекте Ленина улитками.

Интервью можно почитать вот здесь.  

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