Есть ли у вас право на отсрочку по налогам, можно узнать с помощью онлайн-сервиса ФНС

ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Как узнать, есть ли у вас право на отсрочку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".