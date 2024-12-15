Для бизнесменов Карелии продлены налоговые каникулы

Парламент Карелии согласовал новые меры поддержки бизнеса.

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия единогласно приняли законопроекты, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Инициативы были разработаны по поручению Главы республики Артура Парфенчикова. Об этом сообщили на странице Минфин Карелии.

Уточняется, что в регионе будет внедрена автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН). Эта система существенно упрощает ведение бизнеса, снижая административную нагрузку на предпринимателей. Пользователям АвтоУСН не нужно будет сдавать декларации, вести бухгалтерскую отчетность и платить ряд налогов. Кроме того, срок действия налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в социальной, научной, гостиничной сфере и сфере бытовых услуг, продлен до 31 декабря 2026 года.