Естественная убыль населения Карелии выросла в 2021 году более чем на тысячу человек

Ухудшение демографической ситуации в республике произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости.

К началу лета в Карелии родилось 2055 человек, а ушли из жизни 4884. Согласно данным Росстата, естественная убыль населения республики в январе-мае нынешнего года составила 2929 человек, или на 1106 человек больше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как следует из официальной статистики, ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости. Так, количество умерших в Карелии выросло в нынешнем году на 1072 человека, а число родившихся уменьшилось на 34 человека.