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Естественная убыль населения Карелии выросла в 2021 году более чем на тысячу человек

Новости. Общество
12:48, 06 Августа 2021
фото: © Александр Колбасов / ИТАР-ТАСС

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Ухудшение демографической ситуации в республике произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости.

К началу лета в Карелии родилось 2055 человек, а ушли из жизни 4884. Согласно данным Росстата, естественная убыль населения республики в январе-мае нынешнего года составила 2929 человек, или на 1106 человек больше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как следует из официальной статистики, ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности населения и сокращения рождаемости. Так, количество умерших в Карелии выросло в нынешнем году на 1072 человека, а число родившихся уменьшилось на 34 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-06 13:28:19
И наберёт 500лямов, мигрантов с дитями
Вася
2021-08-06 13:25:33
И ещё Путин обещал что недопустит голод...
бюджет
2021-08-06 13:03:08
Сказано же, что климат виноват во всем.
Гость
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