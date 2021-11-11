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«Эти районы вспыхнут»: глава Минздрава Карелии назвал территории, где ожидается резкий рост пандемии

Новости. Общество
19:58, 11 Ноября 2021
фото: ОТР

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Районы Карелии, где количество вакцинированных от коронавируса сейчас составляет менее 45% от общей численности взрослого населения, в январе столкнутся с новой вспышкой заболеваемости.

Об этом предупредил сегодня министр здравоохранения Михаил Охлопков во время прямого эфира на телеканале ОТР.

«Лидеры антирейтинга это, конечно, Пудожский район — 43%, Питкярантский район — 42%, Кемский район — 41% и Олонецкий район — 40%. Мы прогнозируем, что в январе эти районы „вспыхнут“. Сейчас у них более или менее автономное существование исходя из того, что они живут более или менее обособленно. У них сейчас вспышки инфекции нет, но, тем не менее, если так дальше будет продолжаться, в январе–феврале пандемия продлится», — сказал министр.

Он также назвал долю вакцинированного населения в остальных муниципалитетах Карелии.

Петрозаводск, Костомукша, Муезерский и Прионежский районы — 50%, Калевальский и Пряжинский районы — 64%, Сегежский и Беломорский районы — 49%, Суоярвский район — 48%, Медвежьегорский район — 47%, Кондопожский, Лахденпохский, Сортавальский, Лоухский районы — 46%.

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