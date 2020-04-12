Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заявил о том, что строительство детского сада на Ключевой будет продолжено, несмотря на позицию протестующих.

"Детский сад на Ключевой будет построен, - заявил Россыпнов в интервью нашему корреспонденту. - Потому что это не магазин, не торговый центр, не элитное жилье какое-то, а действительно важный и нужный социальный объект. Очередь в детские сады существует во всех районах Петрозаводска, и мы обязаны эту проблему решать. И на Древлянке, и на Ключевой, и во всех других районах…".

При этом министр дал собственную оценку действий активистов, которые выступают против строительства детского сада в Каменном Бору.

"Такие действия – разрушение забора, повреждение техники, попытка морального давления на строителей, чтобы они отказались от объекта, – все это не пройдет. Застройщик понимает, что действует законно, и поэтому останется работать, находясь в правовом поле. Нельзя незаконными способами, преследуя свой личный интерес, заставить отказаться от строительства детского дошкольного учреждения".

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