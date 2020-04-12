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"Это не магазин, не торговый центр, не элитное жилье какое-то, а действительно важный и нужный социальный объект"

Новости. Общество
16:31, 12 Апреля 2020
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов заявил о том, что строительство детского сада на Ключевой будет продолжено, несмотря на позицию протестующих.

"Детский сад на Ключевой будет построен, - заявил Россыпнов в интервью нашему корреспонденту. - Потому что это не магазин, не торговый центр, не элитное жилье какое-то, а действительно важный и нужный социальный объект. Очередь в детские сады существует во всех районах Петрозаводска, и мы обязаны эту проблему решать. И на Древлянке, и на Ключевой, и во всех других районах…".

При этом министр дал собственную оценку действий активистов, которые выступают против строительства детского сада в Каменном Бору.

"Такие действия – разрушение забора, повреждение техники, попытка морального давления на строителей, чтобы они отказались от объекта, – все это не пройдет. Застройщик понимает, что действует законно, и поэтому останется работать, находясь в правовом поле. Нельзя незаконными способами, преследуя свой личный интерес, заставить отказаться от строительства детского дошкольного учреждения".

Полный текст интервью – читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Коля
2020-04-12 19:24:49
Виктор прав.Дело надо делать.Это не магазин,это детский сад.
Андрей Дубенский
2020-04-12 20:39:49
Коля, магазин любой, даже с рыболовными крючками, нужен людям. Детские сады нужны охотникам за приданым, верховными грызунами обещанными. На что они еще проживут, если им на заранее по образцам закупленных рабов денежек не дадут?
Juniper59
2020-04-12 18:58:12
Грустно, когда реальностью становятся сатирические книги.
Когда анекдоты - страшно, а не грустно.
Консилиум над трупом пациента.
Первый врач - рассматривает что-то в истории болезни, смотрит на тело, изрекает: "Правильно".
Второй - то же самое. "Правильно".
Так все по очереди.
Главврач:
- Ну что, коллеги? Пишем заключение: больной умер правильно.

Только тут ещё и история болезни, простите, экспертиза липовая. Это та самая, в которой от садика до железной дороги - 700 метров. Абсолютно реалистичный и честный документ.
Так что сосняк в Каменном Бору умер неправильно, извините. И детский сад на этом месте родится тоже нездоровым путём.
А дети и деревья - ну кто ж о них думает, не смешите...
Андрей Дубенский
2020-04-12 18:22:20
"Такие действия – разрушение забора, повреждение техники, попытка морального давления на строителей, чтобы они отказались от объекта, – все это не пройдет". Прям таки? А ты Кинга "Дорожные работы" почитай, если умеешь. Там всего одному на яйца наступили, и чем кончилось?
новый
2020-04-12 16:47:27
Слабохарактерный. Не может с либерастами справиться. Они уже сегодня о него ноги вытерли. Что дальше будет ? Ты министр или где ? Наведи порядок во вверенном тебе подразделении. Как раньше в милиции работал - непонятно.
zanoza
2020-04-12 16:39:23
Силовик он и в министерском кресле силовик! Это не лечится!
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