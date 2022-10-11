«Это очень не обозленные люди»: глава Минздрава Карелии описал типичного бездомного пациента

Большинство бездомных жителей Петрозаводска, попадающих в БСМП, это люди в возрасте от 40 до 60 лет, с образованием и скромным характером.

Такой потрет типичного пациента без определенного места жительства нарисовал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«По наблюдениям медицинского персонала больницы, наибольшая возрастная группа людей, поступающая в стационар и не имеющая постоянного места жительства и прописки, в возрасте от 40 до 60 лет. Встречаются и 70-летние. По психологическому портрету это очень непритязательные и не обозлённые люди. На любое добро отвечают добром, они очень исполнительные. Многие из них занимают свой досуг чтением различной литературы, имеют среднее и даже высшее образование», — рассказал министр на своей странице Вконтакте.

По его словам, такие люди попадают в больницу, как правило, в критическом состоянии, когда их жизни угрожает опасность.



«Мы осознанно выделяем огромные медицинские ресурсы и финансирование на обследование и лечение таких больных, потому что, как правило, они имеют серьёзные хронические заболевания. Кроме того, их моют, предоставляют чистую одежду, даже помогают в восстановлении документов (паспорта, СНИЛС), чтобы оформить пенсию или установить инвалидность», — добавил Охлопков.