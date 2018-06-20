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Новости. Общество
18:20, 20 Июня 2018
фото: Getty/Sturti

Эвакуатор увез: у мужчины в Петрозаводске за долги забрали автомобиль Toyota

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В Петрозаводске у мужчины за долги в 200 тысяч рублей перед банками арестовали автомобиль Toyota.

Как рассказали в региональном управлении службы судебных приставов, должник М. долго уклонялся от исполнения решения судов и скрывался от представителей власти. Приставам не удалось выяснить, где проживает М. При этом они узнали, что в собственности у мужчины находится Toyota. Но где этот автомобиль – неизвестно.

В итоге и должник, и его автомобиль были объявлены в розыск.

"Проведенные разыскные мероприятия увенчались успехом – указанное имущество было обнаружено, а мужчина препровожден к судебному приставу-исполнителю. Сотрудники службы незамедлительно изъяли машину у должника, подвергли ее описи и аресту, переместили эвакуатором на стоянку. Далее предполагалась оценка имущества специалистом-оценщиком и последующая реализация по установленной цене", - отметили в УФССП.

Опасаясь навсегда лишиться машины, М. оплатил всю имеющуюся задолженность, включая расходы на услуги эвакуатора и стоянку арестованного автомобиля.

 

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