Эвакуатор увез: у мужчины в Петрозаводске за долги забрали автомобиль Toyota

В Петрозаводске у мужчины за долги в 200 тысяч рублей перед банками арестовали автомобиль Toyota.

Как рассказали в региональном управлении службы судебных приставов, должник М. долго уклонялся от исполнения решения судов и скрывался от представителей власти. Приставам не удалось выяснить, где проживает М. При этом они узнали, что в собственности у мужчины находится Toyota. Но где этот автомобиль – неизвестно.

В итоге и должник, и его автомобиль были объявлены в розыск.

"Проведенные разыскные мероприятия увенчались успехом – указанное имущество было обнаружено, а мужчина препровожден к судебному приставу-исполнителю. Сотрудники службы незамедлительно изъяли машину у должника, подвергли ее описи и аресту, переместили эвакуатором на стоянку. Далее предполагалась оценка имущества специалистом-оценщиком и последующая реализация по установленной цене", - отметили в УФССП.

Опасаясь навсегда лишиться машины, М. оплатил всю имеющуюся задолженность, включая расходы на услуги эвакуатора и стоянку арестованного автомобиля.