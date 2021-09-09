Евгений Белянчиков: «На Кукковке должно быть комфортно всем»

Письмо избирателю от кандидата в Петросовет.

Сейчас все кандидаты бросаются лозунгами и обещают зеленый и чистый город. У всех в листовках про это. И даже у меня. Но это общие слова. Кто же не хочет-то? А нужна конкретика. Я собрал эту конкретику по Кукковке.

Первый и самый мой главный тезис – Кукковка должна быть комфортным районом для жизни всех граждан. Для пенсионеров, для мам с колясками, для школьников и дошкольников, для автолюбителей, для инвалидов, для молодежи. Нельзя интересы одних ставить выше интересов других. Давайте поясню.

Сейчас власти делают все, чтобы уберечь газоны и улицы от машин. Казалось бы, отлично – вот он обещанный зеленый город без авто. Но, простите. А куда машины девать? Я считаю, что есть несколько простых решений этой проблемы. Считаю, что парковки следует делать не вдоль дома, а поперек. Так влезает больше машин. Также важно обязательно предусмотреть варианты парковок у школ и садиков. Если их нет сейчас, не вижу проблемы немного залезть на территорию учреждений. Прирезать небольшой кусок территории – это удобно родителям, безопасно детям.

Еще про проезды во дворах и во дворы. Там, где можно, их следует расширить. Спасибо скажут все. Вот, например, заезд с Ровио и Сортавальской во дворы.

Также Евгений Белянчиков рассказал свои предложения о решении вопросов пешеходных переходов и дорожек, детских площадок, дорожных ям, заброшек, чаек, ворон, собак. А также о решении проблемы шумных ночных компаний во дворах.

Подробнее об этих и других предложениях Евгения Белянчикова читайте ЗДЕСЬ.

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