Фамилия бывшего главы Карелии звучит на допросах экс-министра строительства

Суд в Москве продлил арест бывшего министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Матвийца до конца апреля.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбуждено по ч.4 ст.159 УК "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в 2013 году, когда Матвиец возглавлял государственную компанию "Карелэнергоресурс", предприятие незаконно получило из бюджета возмещение НДС на сумму более 3,5 миллиона рублей.

Других обвинений ему не предъявлено, но, по словам источников "Вестей Карелии" в силовых структурах и в правительстве республики, следствие ищет дополнительный компромат.

Во время допросов упоминаются фамилии экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена и других, как бывших, так и нынешних крупных карельских чиновников.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".