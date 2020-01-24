Фанатки затравили актрису из-за постельных сцен с Егором Кридом

Юлия Александрова сыграла возлюбленную Крида в фильме "(НЕ) идеальный мужчина"(12+).
Поцелуи и постельные сцены звезд вызвали агрессию фанаток популярного певца, пишет Cosmopolitan.
Комедия "(НЕ) идеальный мужчина" стала дебютом Крида в кино. Его экранной избранницей стала Александрова.
© кадр из фильма "(НЕ) идеальный мужчина"
Лента привела в бешенство молодых фанаток певца. Ревнивые фанатки осыпали гневными комментариями актрису. Поначалу Юлия не обращала внимание на них. Однако последней каплей стали пожелания смерти.
Александрову удивило, что девушки реально приревновали актрису к певцу. Еще больше ее поразил возраст поклонниц.
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