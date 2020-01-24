Фанатки затравили актрису из-за постельных сцен с Егором Кридом

Юлия Александрова сыграла возлюбленную Крида в фильме "(НЕ) идеальный мужчина"(12+).

Поцелуи и постельные сцены звезд вызвали агрессию фанаток популярного певца, пишет Cosmopolitan.

Комедия "(НЕ) идеальный мужчина" стала дебютом Крида в кино. Его экранной избранницей стала Александрова.





© кадр из фильма "(НЕ) идеальный мужчина"

Лента привела в бешенство молодых фанаток певца. Ревнивые фанатки осыпали гневными комментариями актрису. Поначалу Юлия не обращала внимание на них. Однако последней каплей стали пожелания смерти.

Александрову удивило, что девушки реально приревновали актрису к певцу. Еще больше ее поразил возраст поклонниц.