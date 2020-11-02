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ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за 100% надбавок к тарифам в регионах

Новости. Общество
19:10, 03 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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ФАС вынесла предупреждение "Почте России", которая взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов, но компания извещение проигнорировала.

"Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, сообщают РИА Новости со ссылкой на ФАС.

В ведомстве констатируют, что компания не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории России. "Почта России" взимала 100 процентов с суммы оплаты за отправку посылок в/из труднодоступных населенных пунктов. В августе ФАС вынесла предупреждение, которое по закону должно быть исполнено в десятидневный срок. Этого не произошло.

Служба возбудила против "Почты России" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

В ответ компания напомнила, что по закону обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны, и подчеркнула, что решает эту задачу без государственных субсидий.

"Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство Российской Федерации", — заявили в пресс-службе компании.

Дело рассмотрят 17 ноября.

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