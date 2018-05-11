Федеральное казначейство проконтролирует расходы бюджета Карелии

Карелия стала первым регионом России, где вводится система федерального контроля над расходованием бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, все сделки при заключении и реализации госконтрактов от 10 миллионов рублей будут сопровождаться федеральным казначейством.

Предметом внимания федерального органа станет расходование средств в строительной и дорожной отраслях, закупка лекарств, бюджетные инвестиции, предоставление субсидий на капитальный ремонт.