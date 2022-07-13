Федеральное министерство отправило чиновников в Карелию учиться, как развивать промышленность

Министерство промышленности и торговли России организовало визит в Карелию представителей органов власти и промышленных предприятий Северо-Запада, чтобы они поучились, как работать в этой сфере.

Об этом сообщил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов на открытии семинара в рамках программы «Федеральная практика».

«Нам важно изучить опыт республики, чтобы в дальнейшем распространить его на всю страну. То, что вы получили кубок „Прорыв года“ и переместились с 37 на 17 место в национальном промышленном рейтинге это в первую очередь результат эффективной работы правительства Карелии», — сказал Куликов.

На стажировку в рамках программы «Федеральная практика» приехали руководители органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий и региональных институтов развития промышленности из регионов Северо-Запада. Они обсуждают действующие инструменты господдержки развития промышленности, в том числе приоритетных для Карелии отраслевых направлений. Участники смогут познакомиться с успешным опытом других регионов, а также задать вопросы представителям Минпромторга.