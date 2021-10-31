Фельдшер БСМП Петрозаводска очнулась ото сна и рассказала о переполненных ковид-стационарах и счастливчиках

Фельдшер станции скорой и неотложной помощи БСМП Ольга Чайка опубликовала пост про счастливый сон и страшную реальность.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка опубликовала пост под названием «Безумство храбрых», в котором она побывала в счастливой сне, а потом проснулась и попала в страшную реальность, где поликлиники работают на последнем издыхании, где переполнены ковидные стационары, где платят премии за прививки, где больных детей спасает не государство, а простые люди, сбрасываясь по копеечке всем миром.

- Отработав сегодня дневную смену, с чувством исполненного долга, счастливая и ещё полная сил и энергии, я поехала домой. Вызовов было непривычно мало.

По дороге на остановку встречала счастливые лица коллег, бодро шагающих на работу. Захожу в автобус, а там все в масках, ну это и понятно: все исполнительные и законопослушные граждане своей страны. Выйдя из автобуса, как полагается, захожу в магазин. Перед входом опять достаю из кармана аккуратно сложенную маску (м-да, надо бы заменить, она уже не первой свежести, ну, дай Бог, все обойдется). Захожу в торговый центр, а там прямо с порога предлагают всем чистые одноразовые маски, ну, чтобы люди из кармана не доставали маски недельной давности; тут же все входящие обрабатывают руки антисептиком. Прохожу удивлённая. Вижу в торговом зале абсолютно везде висят рециркуляторы (для тех, кто не знает - это такие приборы для очистки и обеззараживания воздуха).

Покупатели не толкутся все в одной куче, строго соблюдают дистанцию, стоя в кассы, тем самым проявляя заботу друг о друге. Прямо приятно смотреть. Затарилась всем необходимым, чтобы лишний раз не ходить в общественные места.

Прихожу домой, плюхаюсь на диван с пультом в руке от телевизора. Включаю новости. Прослушав выпуск новостей, меня разбирает чувство гордости за Родину:

1. Количество заболевших коронавирусом резко идёт на спад. Проведенные исследования показали, что это связано с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил населением, а именно: все находятся дома, к минимуму свели посещения общественных мест, в которых находятся строго в масках; подавили в себе соблазн поехать отдыхать в предстоящие длинные выходные, которые объявлены специально для стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

2. Правительство РФ подвело итоги розыгрыша денежных призов по 100 000 рублей среди родителей, которые сделали своим детям все прививки в соответствии с календарем прививок. Причем, это была приятная неожиданность для родителей, что о них так позаботилось государство. Также, в представленной статистике за год нет ни одного родителя, который отказался бы сделать комплекс прививок, положенных с рождения. Похвально!

3. Массовые проверки по всей России показали, что в стране нет ни одного недобросовестного работодателя. Все рабочие места приведены в норму в соответствии с требованиями СанПиН по коронавирусу. Сегодня лозунг всех работодателей "Безопасность работников превыше всего!" В связи с таким отношением руководителей ко всему происходящему им государством выделены премии.

4. Различные благотворительные фонды, которые собирают с экранов телевизоров деньги больным детям на лечение по СМС, больше не нуждаются в таких сборах, т.к. футбольные и хоккейные команды, депутаты и простые олигархи добровольно перечисляют деньги в размере 50% от своих доходов каждый месяц в эти самые благотворительные фонды. Уважаю такое решение!

... Открываю глаза. За окном светло. Обнимаю подушку, из-под которой вытаскиваю пульт от телевизора. Сосредотачиваюсь. Чёрт. Это был сон и такой классный!

Забираюсь в интернет, кручу ленту новостей.

Реальность выглядит печально: скорые, поликлиники на последнем издыхании от количества вызовов, ковидные стационары переполнены; счастливчики, на кого распространяются недельные выходные с сохранением заработной платы трамбуют чемоданы, т.к. могут себе позволить отдохнуть недельку за границей; уже несколько лет в России смертность превышает рождаемость; работодатели выплачивают работникам премию за прививку от коронавируса, а не за работу за себя и за того парня; правительство РФ делает щедрые денежные подарки таким же привившимся, давно "положив" на тяжело больных детей, потому что мы, обычные люди, всегда скинемся кто сколько может, отправив СМС на номер со словом "ДОБРО"!