Фельдшер из далекого поселка на севере Карелии получила госнаграду через полвека самоотверженного труда

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Колежма Беломорского района Любовь Егорова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия».

В Минздраве Карелии сообщили, что Указом главы Карелии за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи гражданам отмечены медицинские работники.

Так, почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено врачу-стоматологу поликлинического отделения Лахденпохской районной больницы Сортавальской ЦРБ Валентине Макаровой, а заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Колежме, фельдшер Беломорской ЦРБ Любовь Егорова удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия».

Ранее сообщалось, что впервые за 90 лет существования фельдшерского пункта в далеком северном селе Колежма Беломорского района побывал министр здравоохранения Карелии. Приехав в Колежму, глава Минздрава республики Михаил Охлопков познакомился с фельдшером Любовью Егоровой, которая 52 года заботится о здоровье местных жителей.

Тогда министр был удивлен, что за полвека безупречной службы Любовь Николаевна не имеет ведомственных наград.

«Эту ошибку исправим в ближайшее время. Любовь Николаевна заслуживает особой благодарности. Поэтому принял решение ходатайствовать о присвоении ей звания Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия. Она это заслужила», - сказал Михаил Охлопков.