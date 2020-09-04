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Фельдшер-"зомби" напугал прохожих в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:30, 04 Сентября 2020
фото: © instagram.com/ivain_sychev
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После публикации видео в Сети полиция начала проверку.

Ростовский блогер снял видео, в котором он, переодетый в костюм врача и загримированный под зомби, пугал людей на остановках общественного транспорта. Мужчина перемещался по городу на автомобиле скорой помощи с включенными сиренами и проблесковыми маячками, сообщает местное издание 161.ru.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в отношении мужчины проведут проверку. А в управлении здравоохранения рассказали, что машина скорой помощи не принадлежит городу. Арендовать скорую в муниципальных медучреждениях нельзя. 

Это не первый розыгрыш блогера. Летом прошлого года он на детском автомобиле в костюме розового кролика приехал на Театральную площадь, взял в руки полосатый жезл и начал изображать регулировщика. 

© instagram.com/ivain_sychev/

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