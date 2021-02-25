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Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)

Новости. Экономика
08:05, 26 Февраля 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех в деревне Виданы Пряжинского района, сообщили в правительстве Кроме сортовых тюльпанов в хозяйстве выращивают клубнику. Всего для ведения деятельности используется более 20 гектаров земли.

Предприятие пользуется поддержкой министерства сельского хозяйства Карелии. В минувшем году общая сумма поддержки составила около 1 миллиона рублей. На эти средства фермер закупила сельхозтехнику, повысила плодородие почв, высадила многолетние ягодные кустарники.

Юлия Шелемех рассказала Артуру Парфенчикову, что вырастила 100 тысяч тюльпанов – около 30 сортов. Причём 76 тысяч удалось реализовать по оптовым договорам. Ещё 20 тысяч фермер планирует продать в преддверии 8 марта.

- Проблем со сбытом цветов нет, – рассказала предприниматель. - Вопрос в том, что для организации торговли на Древлянке, где мы много лет продаем тюльпаны, и нас хорошо знают, местным производителям необходимо участие в аукционе на общих основаниях.

Глава Карелии поручил министерству экономики разобраться в вопросе в кратчайший срок.

- Ситуация, когда местный производитель пытается в сложных аукционах получить желаемое место торговли, – неправильная. Необходимо найти нормативные решения, которые максимально упростят возможность карельским фермерам выходить на торговлю. В связи с вопросами сбыта сельхозпродукции перед нами стоят две задачи. Первая: любой производитель должен получить возможность создания инфраструктуры торговли прямо на месте производства. Второе – организация мобильных мест нестационарной торговли, к примеру, это может быть ярмарочный формат, – сказал Парфенчиков.

Кроме того, глава Карелии дал поручение подготовить обращение в правительство России по изменению законодательства в части предоставления права фермерам регистрировать бизнес по месту непосредственного ведения деятельности, а не по месту проживания предпринимателя. Это нововведение направлено на развитие сельских территорий, так как налоги будут оставаться на селе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-26 09:38:16
кир, все эти тюльпаны частники украли и просрали. Они ж только это умеют. Не так ли?
Гость
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