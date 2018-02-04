Фермеры Карелии получили почти 10 млн рублей на поддержку растениеводства

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Первые средства господдержки в этом году доведены до сельхозпроизводителей республики, сообщают в Минсельхозе.
Бюджетные средства на реализацию мероприятий по оказанию поддержки в области растениеводства направлены на расчетные счета получателей субсидий 30 января. Об этом сообщает сайт министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.
Объем субсидии- 9,7 млн рублей. В состав этой суммы входят средства из федерального бюджета (5,6 млн рублей) и деньги из региональной казны (4,1 млн рублей).
В настоящее время продолжается работа по заключению с сельхозтоваропроизводителями соглашений на предоставление субсидий, сообщают в министерстве.
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