Финансовые вложения организаций Карелии выросли за год почти вдвое

Объем финансовых вложений предприятий и учреждений Карелии в 2017 году достиг 407,6 млрд рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

По данным Карелиястата, в основном, рост произошел за счет краткосрочных финансовых вложений, объем которых в 2017 году составил 393,2 млрд рублей. Объем долгосрочных вложений по сравнению с 2016 годом сократился в 2 раза – до 14,8 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста в 2017 году зафиксированы по виду деятельности "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и предметов личного пользования". В 2016 году финансовые вложения этих организаций составили около 1 млрд рублей, в 2017 году превысили 7 млрд.

Где финансовые вложения сократились, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".