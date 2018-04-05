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Новости. Экономика
09:53, 05 Апреля 2018

Финансовые вложения организаций Карелии выросли за год почти вдвое

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Объем финансовых вложений предприятий и учреждений Карелии в 2017 году достиг 407,6 млрд рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

По данным Карелиястата, в основном, рост произошел за счет краткосрочных финансовых вложений, объем которых в 2017 году составил 393,2 млрд рублей. Объем долгосрочных вложений по сравнению с 2016 годом сократился в 2 раза – до 14,8 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста в 2017 году зафиксированы по виду деятельности "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и предметов личного пользования". В 2016 году финансовые вложения этих организаций составили около 1 млрд рублей, в 2017 году превысили 7 млрд.

Где финансовые вложения сократились, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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