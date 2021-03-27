Финляндия перешла на летнее время

В ночь на воскресенье стрелки часов перевели на час вперед.

Возврат к нормальному, то есть зимнему времени произойдет в конце октября, когда часы переведут на час назад, пишет финская сужба новостей Yle.

В Финляндии первод стрелок на летнее время был введен в 1981 году. Это общая практика на территории всего Евросоюза.

Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов три года назад. По информации министерства транспорта и связи Финляндии, граждане и деловые круги поддержали данное предложение.

Европарламент принял решение о переходе на единое время в 2019 году. В соответствии с этим решением от перевода часов должны были отказаться этой весной, однако рассмотрение вопроса забуксовало в руководящих органах ЕС, в частности, из-за пандемии коронавируса. По информации министерства транспорта и связи, вопрос не стоит в повестке европейских лидеров во время текущего председательства Португалии в ЕС.

Если саммит ЕС примет решение об отказе от перевода часов, каждая страна-член самостоятельно решит, будет ли в стране использоваться летнее или зимнее время. Финляндия пока не определилась со своей позицией по вопросу.