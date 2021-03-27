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Финляндия перешла на летнее время

Новости. Общество
12:15, 28 Марта 2021
фото: pixabay
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В ночь на воскресенье стрелки часов перевели на час вперед.

Возврат к нормальному, то есть зимнему времени произойдет в конце октября, когда часы переведут на час назад, пишет финская сужба новостей Yle.

В Финляндии первод стрелок на летнее время был введен в 1981 году. Это общая практика на территории всего Евросоюза.

Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов три года назад. По информации министерства транспорта и связи Финляндии, граждане и деловые круги поддержали данное предложение.

Европарламент принял решение о переходе на единое время в 2019 году. В соответствии с этим решением от перевода часов должны были отказаться этой весной, однако рассмотрение вопроса забуксовало в руководящих органах ЕС, в частности, из-за пандемии коронавируса. По информации министерства транспорта и связи, вопрос не стоит в повестке европейских лидеров во время текущего председательства Португалии в ЕС.

Если саммит ЕС примет решение об отказе от перевода часов, каждая страна-член самостоятельно решит, будет ли в стране использоваться летнее или зимнее время. Финляндия пока не определилась со своей позицией по вопросу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-28 12:46:56
Пофиг, что делают в недружественной стране. Большая часть людей туда не ездит.
театральный критик
2021-03-28 12:41:32
Самое время для поиска краснокнижных лишайников в баренцрегионе
театральный критик
2021-03-28 12:23:15
Так и остались в прошлом веке со своими ходиками
Саныч
2021-03-28 12:29:37
театральный критик, бестолочь, иди займись чем-нибудь.
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