Финская почта приостанавливает доставку писем и посылок между Финляндией и Россией

Почта Финляндии с 11 апреля на время прекращает движение писем и посылок в Россию и Белоруссию, а также из этих стран.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу почты.

«Почта Финляндии с 11 апреля на неопределенное время прекращает доставку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, Финляндией и Белоруссией ввиду исключительных обстоятельств», — говорится в сообщении.

Вся почта, которую не удастся доставить, будет возвращена отправителям.

С 15 марта финская почта уже приостановила доставку компаниям и потребителям в России и Белоруссии коммерческих отправлений: срочных писем, экспресс-отправлений и грузовых отправлений, EMS.