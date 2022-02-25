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Финская сеть торговли алкоголем прекратила продажу товаров из России

Новости. Политика
11:30, 28 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Финская сеть по продаже алкогольной продукции «Alko» прекращает продажу российских товаров.

Компания «Alko» прекращает продажу российской алкогольной продукции в своих розничных магазинах и в интернет-магазине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Товары из России не будут продаваться с 28 февраля.

Ранее одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm также сообщила, что убирает из ассортимента российские товары. Из ассортимента будет исключено порядка 50 позиций, среди них как продовольственные товары, так и ряд спортивных и текстиль, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Матти весельчак
2022-02-28 13:37:24
Будут це горилку пить ? :)
экcперд
2022-02-28 12:44:37
Пофиг. Пусть йод пьют
кир
2022-02-28 12:39:50
Не пускать финнов в Россию водку покупать. "Они нашу водку любят" (Евгений Леонов в кинофильме "Осенний марафон")
Женя
2022-02-28 13:05:57
кир, Там датчанин был....опохмелись,память восстановишь .
кир
2022-02-28 14:06:16
Женя, обобщенный образ (они нашу водку любят). Идиот, такое сказать. Я совсем не пью - трезвенник. Хотя тебе пофиг с твоим интеллектом.
тойво неулыба
2022-02-28 11:43:32
Сами себя высекли :)
кир
2022-02-28 12:17:33
тойво неулыба, так точно.
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