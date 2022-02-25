Финская сеть торговли алкоголем прекратила продажу товаров из России

Финская сеть по продаже алкогольной продукции «Alko» прекращает продажу российских товаров.

Компания «Alko» прекращает продажу российской алкогольной продукции в своих розничных магазинах и в интернет-магазине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Товары из России не будут продаваться с 28 февраля.

Ранее одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm также сообщила, что убирает из ассортимента российские товары. Из ассортимента будет исключено порядка 50 позиций, среди них как продовольственные товары, так и ряд спортивных и текстиль, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции.