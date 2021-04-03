Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии депутаты-"единороссы" хотят пресечь критику в соцсетях 10
Сегодня 16:00
В Петрозаводске подорожал проезд в "грязных развалюхах" 6
Сегодня 11:12
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
03.04.2021 22:47
Жители Петрозаводска рассказали, что их не устраивает в благоустройстве города 1
Сегодня 11:37
Похитители ноутбука парализовали процесс строительства школы в Карелии 7
Сегодня 12:51
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском 1
Сегодня 12:05
Выяснились трагические обстоятельства смерти известной актрисы 1
03.04.2021 21:40
Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 09:39

Финская журналистка сообщила, что ее поразило в русских

Новости. Общество
19:40, 04 Апреля 2021
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Финско-шведская журналистка рассказала об особенностях жителей России.

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями Göteborgs-Posten впечатлениями от жизни в России и общения с ее жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

Репортер работает в России уже 15 лет. Сначала она жила в Москве, позднее перебралась в Петербург. Лаурен свободно владеет русским языком и дружит с носителями, однако она призналась, что не хочет слишком сильно интегрироваться в чужую среду.

Журналистка отметила, что россияне склонны отмахиваться от проблем в стране или бессильно пожимать плечами.

"Мне важно сохранять остроту чувств. <…> Очень важно реагировать на все, что неправильно", — считает она.

При этом Лаурен отметила, что русские люди очень тесно связаны с родной историей и культурой.

"Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература", — говорится в статье.

Это напомнило Лаурен о детстве. Она родилась в семье учителей, в доме у них было много книг, а дедушка с бабушкой также соблюдали традиции.

Журналистка отметила, что в России легко вести социальную жизнь.

"Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать", — рассказала она.

Лаурен подчеркнула, что такие беседы никогда не бывают скучными, наоборот, разговор быстро переходит на важные, масштабные темы.

"Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах", — заключила репортер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Аналитика

02.04.2021 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 3
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 4
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 11
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»