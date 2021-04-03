Финская журналистка сообщила, что ее поразило в русских

Финско-шведская журналистка рассказала об особенностях жителей России.

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями Göteborgs-Posten впечатлениями от жизни в России и общения с ее жителями. Об этом сообщает РИА Новости.

Репортер работает в России уже 15 лет. Сначала она жила в Москве, позднее перебралась в Петербург. Лаурен свободно владеет русским языком и дружит с носителями, однако она призналась, что не хочет слишком сильно интегрироваться в чужую среду.

Журналистка отметила, что россияне склонны отмахиваться от проблем в стране или бессильно пожимать плечами.

"Мне важно сохранять остроту чувств. <…> Очень важно реагировать на все, что неправильно", — считает она.

При этом Лаурен отметила, что русские люди очень тесно связаны с родной историей и культурой.

"Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература", — говорится в статье.

Это напомнило Лаурен о детстве. Она родилась в семье учителей, в доме у них было много книг, а дедушка с бабушкой также соблюдали традиции.

Журналистка отметила, что в России легко вести социальную жизнь.

"Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать", — рассказала она.

Лаурен подчеркнула, что такие беседы никогда не бывают скучными, наоборот, разговор быстро переходит на важные, масштабные темы.

"Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах", — заключила репортер.