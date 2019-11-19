Подписаться
Новости. Криминал
16:28, 19 Ноября 2019
фото: www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Финские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции из России

Загрузка...

Под следствием оказались трое человек, проживающих в Финляндии.

Выйти на преступную группу финнам удалось после того, как в начале июня пограничный патруль задержал двух граждан Ирана, которые незаконно перешли российско-финляндскую границу в районе Юлямаа, неподалеку от Лаппеенранта. В двух километрах от места захвата финские пограничники обнаружили двух жителей Хельсинки, которые собирались встретить иранских перебежчиков на машине. В тот же день российскими пограничниками был задержан еще один гражданин Ирана, намеревавшийся перейти границу.

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в деле об организации канала нелегальной миграции из России в Европейский союз фигурируют три человека, которые постоянно проживают на финской территории. Кроме того, с этой преступной группой могут быть связаны еще двое человек, которые находятся за пределами Финляндии. Эти лица дважды посещали район незаконного пересечения российско-финляндской границы зимой и весной нынешнего года. Интересно, что члены группы координировали передвижения нелегальных мигрантов с помощью мобильного приложения.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-19 16:58:05
Вот пусть сами и ловят своих беженцев. Толерастия им в руки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 1
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 18
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:42
Без политики
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть?
В середине прошлой недели социальные сети всколыхнула новость о неблагополучной экологической обстановке в городе Сегеже в Карелии.
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
Сегодня 11:17
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 4
18.11.2019 10:37
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»