Финские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции из России

Под следствием оказались трое человек, проживающих в Финляндии.

Выйти на преступную группу финнам удалось после того, как в начале июня пограничный патруль задержал двух граждан Ирана, которые незаконно перешли российско-финляндскую границу в районе Юлямаа, неподалеку от Лаппеенранта. В двух километрах от места захвата финские пограничники обнаружили двух жителей Хельсинки, которые собирались встретить иранских перебежчиков на машине. В тот же день российскими пограничниками был задержан еще один гражданин Ирана, намеревавшийся перейти границу.

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в деле об организации канала нелегальной миграции из России в Европейский союз фигурируют три человека, которые постоянно проживают на финской территории. Кроме того, с этой преступной группой могут быть связаны еще двое человек, которые находятся за пределами Финляндии. Эти лица дважды посещали район незаконного пересечения российско-финляндской границы зимой и весной нынешнего года. Интересно, что члены группы координировали передвижения нелегальных мигрантов с помощью мобильного приложения.