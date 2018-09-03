Финский историк опроверг версию о расстрелянных пленных красноармейцах в Карелии

Ведущий специалистом в области финского оккупационного режима в Карелии в годы войны, доцент Антти Лайне из университета Восточной Финляндии считает необоснованной версию о расстрелянных финнами пленных красноармейцах в Сандармохе.

"Утверждения о расстреле военнопленных во время Войны-продолжения в Сандармохе не соответствуют истине, так как, согласно той информации, которой я располагаю, такие расстрелы пленных не проводились", - сказал Антти Лайне, слова которого приводит Yle.

"Про покойников Сандармоха достоверно известно, что 1111 из них были привезены из Соловецкого лагеря, а около 4500 являются узниками ГУЛАГа, трудившимися на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Еще одной группой жертв являются представители интеллигенции", – отметил Лайне.

Утверждения о том, что в Сандармохе покоятся также жертвы финского оккупационного режима, появлялись в России уже и раньше.

"В России бытует мнение, что финский режим был зверским. Конечно, финны совершали военные преступления, но и довольно детально все свои деяния фиксировали", - пояснил историк.

Ранее работы в Сандармохе производили сотрудники РВИО.