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Новости. Общество
11:12, 03 Сентября 2018
фото: Pertti Huotari / Yle

Финский историк опроверг версию о расстрелянных пленных красноармейцах в Карелии

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Ведущий специалистом в области финского оккупационного режима в Карелии в годы войны, доцент Антти Лайне из университета Восточной Финляндии считает необоснованной версию о расстрелянных финнами пленных красноармейцах в Сандармохе.

"Утверждения о расстреле военнопленных во время Войны-продолжения в Сандармохе не соответствуют истине, так как, согласно той информации, которой я располагаю, такие расстрелы пленных не проводились", - сказал Антти Лайне, слова которого приводит Yle.

"Про покойников Сандармоха достоверно известно, что 1111 из них были привезены из Соловецкого лагеря, а около 4500 являются узниками ГУЛАГа, трудившимися на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Еще одной группой жертв являются представители интеллигенции", – отметил Лайне.

Утверждения о том, что в Сандармохе покоятся также жертвы финского оккупационного режима, появлялись в России уже и раньше.

"В России бытует мнение, что финский режим был зверским. Конечно, финны совершали военные преступления, но и довольно детально все свои деяния фиксировали", - пояснил историк.

Ранее работы в Сандармохе производили сотрудники РВИО.

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Комментарии

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Orava
2018-09-03 11:23:44
НКВДшные палачи вам не удастся отмыться
кир
2018-09-03 11:40:23
Orava, там были и твои самобытные.
Гость
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