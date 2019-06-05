"Фитнес Империя" раскрасила автомобили

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В День защиты детей 1 июня участницы конкурса "Королева "Фитнес Империи" II сезона посвятили себя искусству живописи! На площадке перед ДК "Машиностроитель" они раскрашивали машины автошколы "Престиж".
Не пожалели даже машину директора! И как говорится, "талантливый человек – талантлив во всем!" Все работы получились яркими, оригинальными, запоминающимися. Особенно захватывающе было наблюдать за процессом создания шедевров, когда принимали участие буквально все члены семьи.
Погода не подвела! Денек выдался по-настоящему летним, добавляя праздничного настроения.
По итогам мероприятия директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева вручила всем командам-участникам памятные сувениры. Закончилось все групповым фото участников.
Фото с мероприятия - здесь.
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