Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:01, 05 Июня 2019

"Фитнес Империя" раскрасила автомобили

Загрузка...

В День защиты детей 1 июня участницы конкурса "Королева "Фитнес Империи" II сезона посвятили себя искусству живописи! На площадке перед ДК "Машиностроитель" они раскрашивали машины автошколы "Престиж".

Не пожалели даже машину директора! И как говорится, "талантливый человек – талантлив во всем!" Все работы получились яркими, оригинальными, запоминающимися. Особенно захватывающе было наблюдать за процессом создания шедевров, когда принимали участие буквально все члены семьи.

Погода не подвела! Денек выдался по-настоящему летним, добавляя праздничного настроения.

По итогам мероприятия директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева вручила всем командам-участникам памятные сувениры. Закончилось все групповым фото участников.

Фото с мероприятия - здесь.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:02
Капитал
Погром сельского хозяйства: только цифры
За годы так называемых реформ в Карелии уничтожено 55 совхозов.
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
Сегодня 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»