Фитоняшка показала то, за что её любят миллионы

Австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу не перестаёт радовать поклонников своей физической формой. Она выложила в "Инстаграм" очередное селфи, сделанное на тренировке, и оно стоит всех лайков, которые ей ставят.

Тэмми Хемброу - 24-летняя фитнес-модель выложила в "Инстаграм" кадры своей тренировки, во время которой она успела покрутиться перед зеркалом в ультракоротких облегающих шортах из собственной коллекции спортивной одежды. Скорее всего, в восторге были не только её подписчики, но и другие посетители спортзала, пишет life.

Модель пропагандирует здоровый образ жизни и регулярно публикует в соцсетях селфи, сделанные во время тренировок. Хемброу владеет брендом спортивной одежды Saski Collection, а также составляет индивидуальные планы занятий и питания для начинающих фитоняшек.

Хемброу не упускает возможности продемонстрировать свою великолепную форму окружающим и часто тренируется на открытом воздухе. Недавно она выложила видео о том, как занимается йогой на пляже.

У Тэмми двое детей — трехлётний сын Вульф и двухгодовалая дочь Саския. С отцом малышей фитнес-тренером Рисом Хокинзом девушка рассталась этим летом. Модель часто выкладывает фотографии детей в "Инстаграм", где на неё подписано почти 9 миллионов человек.