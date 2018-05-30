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Новости. Экономика
09:47, 30 Мая 2018

Фонд капремонта Карелии просит денег у властей на погашение долгов

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Организация столкнулась с финансовыми проблемами, решить которые предполагается за счет казны республики.

Фонд капремонта накопил долг перед АО "ЕРЦ РК" за период работы, предшествующий 2018 году, а также имеет задолженность по аренде занимаемых помещений.

"У Фонда на сегодняшний день накоплена задолженность в размере порядка 30 млн рублей, по которой уже выставляются через суд требования о взыскании этих денежных средств. При этом Фонд может оплатить эту накопленную задолженность только из собственных денежных средств, которые используются у них на хозяйственную деятельность", - заявил председатель попечительского совета Фонда капремонта Дмитрий Данильев во время своего выступления на комитете в Заксобрании республики.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-05-30 10:52:36
Граждане платят оброк на капитальный ремонт каждый месяц на основании Федерального закона,а наши руководители используют денежные средства на латание дыр ветхого фонда и себе на заработную плату-отчитываться зачем ,списывают на убытки и просят дотацию.
Беня
2018-05-30 10:52:30
У них есть смета расходов, которую они обязаны исполнять. Если по каким-то статьям дифцит - статьи надо было корректировать. Надо бы посмотреть, шо там за смета, как ее составляли и куда ее в течении года просрали. У нас обычно получается шо вредит диверсант по фамилии Никто, а потом последствия радостно покрываются за счет налогоплательщика :)
Сергей
2018-05-30 10:46:32
User, согласен.
Горожанин
2018-05-30 10:30:31
Изначально было понятно, что этот фонд - "черная дыра". Это бы работало в СССР, а в современной России - это всего лишь один из "сравнительно честных способов отъема денег у населения". Я плачу этот взнос, но категорически не верю в капитальный ремонт нашего дома в 2036г. Украдут раньше ...
User
2018-05-30 10:05:09
Эта шарага пускай сначала отчитается, где и чего они капитально отремонтировали?! А то впечатление, что деньги уходят в никуда. Развели толпу никчемных посредников, которые даже сами себя не могут содержать, не говоря уже о том, чтобы что-то капитально ремонтировать.
Гарик
2018-05-30 09:53:40
Какие деньги , Зин "" Не умеете работать , разогнать шарагу (((((((((((((
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