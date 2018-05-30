Фонд капремонта Карелии просит денег у властей на погашение долгов

Организация столкнулась с финансовыми проблемами, решить которые предполагается за счет казны республики.

Фонд капремонта накопил долг перед АО "ЕРЦ РК" за период работы, предшествующий 2018 году, а также имеет задолженность по аренде занимаемых помещений.

"У Фонда на сегодняшний день накоплена задолженность в размере порядка 30 млн рублей, по которой уже выставляются через суд требования о взыскании этих денежных средств. При этом Фонд может оплатить эту накопленную задолженность только из собственных денежных средств, которые используются у них на хозяйственную деятельность", - заявил председатель попечительского совета Фонда капремонта Дмитрий Данильев во время своего выступления на комитете в Заксобрании республики.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".