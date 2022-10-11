Фонд по микрокредитованию в Карелии предоставит кредитные каникулы мобилизованным предпринимателям

Государственный Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии предоставит своим заемщикам кредитные каникулы.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на телеканале «Сампо ТВ.360».

По его словам, кредитные каникулы мобилизованным предпринимателям предоставляют все российские банки, и карельский Фонд последовал их примеру.

«Мы также предоставляем кредитные каникулы нашим бойцам», — сказал Ермолаев.

Он пояснил, что для предоставления кредитных каникул мобилизованный должен лично подать заявление в Фонд любым способом, в том числе, удаленно.