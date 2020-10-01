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Фонд развития промышленности Карелии заключил очередной договор займа с промышленным предприятием

Новости. Общество
16:39, 02 Октября 2020
фото: © Фонд развития промышленности Карелии
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2 октября 2020 года состоялось подписание договора займа между компанией ООО "Линна" и Фондом развития промышленности Республики Карелия.

Заём осуществлен в рамках региональной программы "Приобретение промышленного оборудования".

Средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Производство каркасных домов".

Результатом реализации проекта станет производство домокомплектов по индивидуальным и типовым проектам "Онежино".

Предприятие получит заём под 3 % годовых на весь срок займа.

Общий бюджет проекта составляет 55 млн 350 тыс. рублей, из них средства займа со стороны ФРП Республики Карелия - 20 млн рублей.

В рамках реализации проекта заемщиком планируется приобретение необходимого технологического оборудования для выхода на производственную мощность 4000 кв. метров в год, будут созданы новые рабочие места, увеличены налоговые поступления во все уровни бюджетной системы.

Подать заявку на финансирование Вашего проекта по программам ФРП Республики Карелия можно по электронному адресу frp10@bk.ru .

С более подробной информацией по программам Фонда Вы можете ознакомиться на сайте  frp10.ru или по телефону +7 (911) 403-86-26.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-02 17:08:45
Очень смущает предоставление льготного займа микропредприятию с уставным капиталом в 10т.р. и зарегистрированному в ЕГРЮЛ 25.03.2020г.
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