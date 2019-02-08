Фонд соцстрахования Карелии выплатил более 110 млн рублей по больничным

С декабря 2018 года по февраль текущего года расходы отделения Фонда соцстрахования на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили более 110 млн рублей.

С середины декабря 2018 года по февраль 2019 года жители республики провели на «больничном» свыше 140 тысяч дней.

За этот период расходы отделения Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили более 110 млн рублей.

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