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Новости. Экономика
14:40, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Фонд соцстрахования Карелии выплатил более 110 млн рублей по больничным

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С декабря 2018 года по февраль текущего года расходы отделения Фонда соцстрахования на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили более 110 млн рублей.

С середины декабря 2018 года по февраль 2019 года жители республики провели на «больничном» свыше 140 тысяч дней.

За этот период расходы отделения Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили более 110 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Евгений
2019-02-08 15:12:17
Тот, чьё имя нельзя называть, увеличил себе зп на пол миллиона рублей. Пустив эти деньги в дело, можно было бы людям нормально больничные выплачивать, а то люди с температурой под 40 выходят на работу, потому что при больничном в зп сильно теряют.
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