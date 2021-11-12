Форелеводы в Карелии будут вкладываться в социальную сферу в обмен на бюджетные компенсации

Власти Карелии рассчитывают, что рыбоводные хозяйства будут участвовать в социальной жизни расположенных поблизости населенных пунктов, а взамен им обещают меры государственной поддержки.

Эти планы обсуждались на совещании правительства Карелии, посвященном проблемам развития отрасли.

При заключении соглашений о мерах государственной поддержки форелеводческие хозяйства должны будут взять на себя ряд обязательств. Им придется сначала договориться с населением и главами местных администраций, и только потом идти в министерство сельского и рыбного хозяйства за компенсациями и субсидиями.

«Прошу каждого форелевода понять одну вещь, — заявил глава Карелии Артур Парфенчиков. — Мы будем вам всемерно помогать, но будем и погонять там, где это необходимо… Помогать будем тем, кто готов идти вместе с нами».

Что власти обещают форелеводам, читайте в статье «Помогать и погонять».