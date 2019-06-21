ФОТО: Авторские деревянные скульптуры украсили туробъекты Карелии

Скульптуры заняли достойное место на территории базы Karju kala, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Фестивали деревянной скульптуры "Лесная рапсодия" (Олонецкий район, с. Нурмойла) и "Древо жизни-2019" (Лахденпохский район, м. Акуловка) завершили свою работу. Зрители своими глазами смогли увидеть уникальное мастерство профессиональных резчиков по дереву.

В Олонецком районе на территории уютной туристической базы Karju kala впервые прошел фестиваль деревянной скульптуры "Лесная рапсодия". 16 мастеров из Карелии и других уголков России создавали сказочных персонажей из дерева.

Скульптуры заняли достойное место на территории базы.

В Лахденпохском районе подобные фестивали проводились и ранее. Скульптуры фестиваля, прошедшего в 2018 году, сейчас украшают городской парк Лахденпохьи.