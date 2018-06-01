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Новости. Общество
21:30, 01 Июня 2018

ФОТО: "Бесстыжая бабушка" в образе Афродиты

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Секс-символ советского кино снялась голой на Крите.

Елена Кондулайнен отправилась в Грецию. На Крите некогда популярная актриса и секс-символ приняла участие в провокационной фотосессии, рассказывает портал dni.ru. В Сети любой желающий может оценить прелести 60-летней артистки. Кондулайнен в образе Афродиты запечатлена стоящей на отмели, причем из одежды на ней только золотистые трусики. Голову белокожей блондинки венчает парик из длинных светлых волос. Одной рукой Елена прикрывает обнаженную грудь.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к опубликованным кадрам. Кто-то по достоинству оценил фигуру отметившей в апреле юбилей актрисы, а кто-то раскритиковал за бесстыдство. "Ого! Вот это красотка!", "Что за бесcтыжая бабушка Кондулайнен?", "А что такого? Все ж прикрыто", "А мне нравится", "60 лет пенсионерке, а все туда же...", "Еще сними трусы", – высказались пользователи Сети.

Говорят, что Кондулайнен не только отдыхает на Крите, но и работает. Артистка, которая успевает сниматься в кино и играть в театре, еще и поет. Вот и на сей раз Елена сняла клип на новую песню "Я молода и красива".

Действительно, артистка выглядит гораздо моложе своих лет. В недавнем интервью Кондулайнен так прокомментировала этот феномен: "Ой, знаете, сама удивляюсь! Что происходит!? Наверное, сказываются роли и образы моих героинь. Сейчас, например, играю Екатерину Вторую, которая искала рецепт вечной молодости. И я, кажется, нашла его. Наверное, дело в том, что я просто наслаждаюсь жизнью".

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