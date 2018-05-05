ФОТО: День рождения Маркса в Карелии отметили флешмобом

В преддверии 200-летия со дня рождения Карла Маркса комсомольцы Карелии провели флешмоб "Время читать Маркса".

В субботу, 5 мая, исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого философа, экономиста, социолога.

Его работы сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. А все эти направления легли в основу коммунистического и социалистического движения и идеологии, получивших название "марксизм".

Представители регионального отделения КПРФ организовали накануне флешмоб "Время читать Маркса".