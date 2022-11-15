В Петрозаводске праздничным автопробегом отметят 100-летие создания СССР

В 100-летие СССР в Петрозаводску пройдет автопробег, организованный карельским отделением КПРФ.
В карельском отделении КПРФ напомнили о приближающейся круглой дате — 100-летии образования Союза Советских Социалистических Республик. В честь этого события коммунисты Карелии проведут праздничный автопробег.
Праздничное мероприятие состоится 30 декабря. Автоколонна начнет свое движение в 13.00 с площади Ленина в Петрозаводске.
Маршрут следования автоколонны: площадь Ленина — проспект Карла Маркса — площадь Кирова — ул. Куйбышева — ул. Ленинградская — Октябрьский проспект — ул. Мелентьевой — Первомайский проспект — ул. Ленина — площадь Гагарина — Комсомольский проспект — проспект А. Невского — ул. Луначарского — ул. Радищева — ул. Ригачина — ул. Пушкинская — проспект Ленина — площадь Гагарина — проспект Ленина — ул. Куйбышева — площадь Кирова. Празднично украшенные автомобили, помимо центра, проедут по нескольким районам города.
Карельское отделение КПРФ приглашает принять участие в автопробеге всех желающих. Мероприятие согласовано с органами власти и ГИБДД.
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