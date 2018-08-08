ФОТО: Горожанин запечатлел полчище крыс в центре Петрозаводска

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Во дворе на проспекте Ленина петрозаводчанин сфотографировал огромное количество крыс.
В редакцию "Столицы на Онего" постоянный читатель Виталий Хрулев прислал фото, на которых запечатлел, как на помойке во дворе дома №7 по пр.Ленина кишат крысы.
"Там их на одном месте штук 30 было, - написал Виталий, - просто крысиное царство, я такого еще в Петрозаводске не видел, а одна крыса сзаснула прямо под объявлением "санобработка".
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