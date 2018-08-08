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Новости. От читателей
11:31, 08 Августа 2018

ФОТО: Горожанин запечатлел полчище крыс в центре Петрозаводска

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Во дворе на проспекте Ленина петрозаводчанин сфотографировал огромное количество крыс.

В редакцию "Столицы на Онего" постоянный читатель Виталий Хрулев прислал фото, на которых запечатлел, как на помойке во дворе дома №7 по пр.Ленина кишат крысы.

"Там их на одном месте штук 30 было, - написал Виталий, - просто крысиное царство, я такого еще в Петрозаводске не видел, а одна крыса сзаснула прямо под объявлением "санобработка".

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Комментарии

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Антон
2018-08-08 12:35:04
Эта ситуация уже продолжается более года - если кто-то напишет, что крыс не видел - часиков в 10 вечера Welcom на ленина 10, 7 - шоу незабываемое! Уважаемая столица, разместите в твиттере у г-ж Мирошник пожалуйста! Пусть напишет, что она думает по этому поводу и ситуации!!!
Антон
2018-08-08 12:30:44
ВЫ посмотрите сколько их возле дома пр-т Ленина 10 у них даже тропа существует от Пирамиды к помойке возле дома № 10, это что такое, а вообще это называется "Комфортная среда" только не понятно для кого? Администрации очнитесь - это центра Города - неформальной столице целой Республики! Оторвите одно место из кабинетов и после работы вечером а желательно поздним вечером прогуляйтесь внутри дворов по пр-т Ленина 10, 7 и другим уверен вы и там их найдете, а точнее они Вас сами будут приветствовать своими писклями. Просто нет слов какие вы хозяйственники - там дети гуляют и прочее! Что же вы делаете! Ситуация с крысами просто позор!
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