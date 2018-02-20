ФОТО: Коммунальщики при уборке сугроба с надписью "Навальный" снесли полицейский указатель

В Томске коммунальные службы, старательно убиравшие сугроб с надписью "Навальный", снесли указатель на отделение полиции.

Об этом пишет Znak со ссылкой на активистов местного штаба оппозиционера.

По словам сторонников Алексея Навального, до Томска добрался всероссийский флешмоб с нанесением фамилии оппозиционера на мешающие снежные кучи. Это делается для того, чтобы привлечь внимание властей к уборке территорий.

Своеобразные снежные "граффити" появились в Томске 19 февраля. Местные жители в социальных сетях пишут, что надписи "Навальный" были замечены у пивзавода, здания судов, в других местах.

"Один сугроб с надписью сотрудники коммунальных служб убирали особенно тщательно. В ходе этой работы они снесли указатель, сообщавший о ближайшем отделении полиции", - отмечает издание.

Флешмоб "Напиши на снегу фамилию Алексея Навального, и его уберут в ближайшие часы" начался в России несколько недель назад. Эксперимент, по данным сайта, в разных городах страны приносит положительные результаты: дворники и крупная коммунальная техника выезжают на места, как только о снежных "граффити" становится известно местным властям.