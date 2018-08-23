ФОТО: Мирошник посетила хлебозавод "Сампо", где проходит ребрендинг

Глава карельской столицы Ирина Мирошник посетила ОАО "Петрозаводский хлебозавод "Сампо", предприятие в следующем году отметит свое 50-летие.

Как сообщили в мэрии, в преддверии юбилея предприятие проводит ребрендинг, обновляя ассортимент и внешний вид продукции, осваивает новые рынки сбыта, в том числе за пределами Карелии, развивает сотрудничество с магазинами федеральных торговых сетей.

"В республике 330 точек, куда развозится наша продукция, из них 270 находится в Петрозаводске, и эту цифру, конечно, нужно увеличивать", - отметил глава города гендиректор хлебозавода Денис Негриенко.



фото: мэрия Петрозаводска

По технологическим возможностям предприятие пока не вышло на полную мощность, но объёмы производства постепенно растут, отмечают в городской администрации. Сейчас завод выпускает 160 тонн продукции в месяц; это хлебобулочные изделия, вафли, кексы, печенье, лукум, шербет, майонез, а также питьевая вода.



фото: мэрия Петрозаводска

Ирине Мирошник показали новое оборудование для кондитерского производства – тестомес и хлебопекарную печь для сушки овсяного печенья.

"О здоровом питании задумываются всё больше людей. С продукцией хлебозавода связаны самые лучшие ассоциации с тем временем, когда всё было натуральное, с минимальным количеством консервантов. Это вкус детства", - сказала она.