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Новости. Политика
14:54, 28 Января 2018

ФОТО: На пикете оппозиции в Петрозаводске журналистов и полиции больше, чем самих участников

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В столице Карелии сегодня анонсировали сразу две акции – в поддержку Юрия Дмитриева и в рамках "забастовки избирателей" Навального. В общей сложности наш корреспондент насчитал 20 участников.

В Петрозаводске в 14 часов в устье Лососинки одновременно начали проходить два мероприятия оппозиции – сначала должна была начаться акция в поддержку историка Юрия Дмитриева, которого накануне выпустили из-под стражи, а следом за ней - в рамках так называемой "забастовки избирателей", которую организует Алексей Навальный и его сторонники.

Как передает наш корреспондент с места событий, мероприятия не вызвали практически никакого интереса у горожан. В общей сложности в них участвуют около 20 человек, примерно столько же наблюдают, - это журналисты и сотрудники полиции. Среди участников - координатор штаба Навального в Карелии Артем Корнышов. 

Мы сделали фото в начале митингов и, что называется, в разгаре событий, около 14.30. Будем следить за развитием событий. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-28 15:14:09
Фигня. Всех участников в национальную базу данных.
zanoza
2018-01-28 15:07:21
всё предсказуемо :)
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