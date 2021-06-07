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Жители финской Карелии устроили акцию протеста против совместных учений ВВС Финляндии и США

Новости. Политика
15:15, 08 Июня 2021
фото: yle.fi

Участники акции считают, что Финляндии нужно придерживаться политики нейтралитета.

В Восточной Финляндии прошла акция протеста против совместных учений финской и американской военной авиации. Группа пацифистов из финской Карелии разбила палатку и вывесила антивоенные лозунги на дороге, которая ведет к базе военно-воздушных сил Финляндии, где проходили учения.

Как сообщило Yle, манифестанты потребовали от властей страны придерживаться политики нейтралитета. Участники акции считают, что совместные военные учения ВВС Финляндии и США могут быть негативно восприняты в России.

В учениях, которые продлятся до 20 июня, задействованы десять истребителей Hornet из подразделения американской морской пехоты и два самолета-заправщика. Общая численность военнослужащих США, которые принимают участие в этих учениях, оценивается в 250 человек.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-08 15:47:24
В финляндии свои протестуны :)
Александр Ершов
2021-06-08 15:38:46
Может, они понимают, что такое мир? И какой ценой он достаётся? Вот эти люди, понимают. Именно они.
кир
2021-06-08 15:32:01
Поддерживаю протестантов. Усер в тоске.
театральный критик
2021-06-08 15:22:05
Вот это поворот ! Усер в шоке :)
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