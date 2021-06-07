Жители финской Карелии устроили акцию протеста против совместных учений ВВС Финляндии и США

Участники акции считают, что Финляндии нужно придерживаться политики нейтралитета.

В Восточной Финляндии прошла акция протеста против совместных учений финской и американской военной авиации. Группа пацифистов из финской Карелии разбила палатку и вывесила антивоенные лозунги на дороге, которая ведет к базе военно-воздушных сил Финляндии, где проходили учения.

Как сообщило Yle, манифестанты потребовали от властей страны придерживаться политики нейтралитета. Участники акции считают, что совместные военные учения ВВС Финляндии и США могут быть негативно восприняты в России.

В учениях, которые продлятся до 20 июня, задействованы десять истребителей Hornet из подразделения американской морской пехоты и два самолета-заправщика. Общая численность военнослужащих США, которые принимают участие в этих учениях, оценивается в 250 человек.