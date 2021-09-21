Петрозаводск стал центром протестного голосования

Один из главных трендов прошедших выборов - протестное голосование в Петрозаводске.

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов в регионе, признав их состоявшимися и легитимными, поэтому и мы можем подвести некоторые итоги выборной кампании.

Основные тренды прошедших выборов: умное голосование за Слабунову, уверенное второе место КПРФ, центр протеста в Петрозаводске, распыление голосов между малыми партиями и новые яркие политики.

На выборах в Петросовет по партийному списку «Единая Россия» получила худший результат среди всех 11 регионов, где одновременно с думской кампанией проводились выборы горсоветов, - набрала всего 29,26% голосов. При этом у КПРФ – 17,88%, к тому же коммунисты смогли выиграть в городе два одномандатных округа – Александр Калько победил единоросса, а Игорь Мленик – представителя Партии Роста. Таким образом, у КПРФ будет сформирована в Петросовете самая большая оппозиционная фракция – 5 человек.

В интервью газете «Коммерсантъ» политолог Ростислав Туровский назвал Петрозаводск «центром протестного голосования, где к тому же более конкурентная партийная система».

В горсовет Петрозаводска также прошли эсеры, яблочники (по два депутатских мандата), у ЛДПР и Партии пенсионеров – по одному депутатскому месту.

Тем не менее, большинство в Петросовете сохранится за «Единой Россией», которой будут подыгрывать представители ЛДПР и «пенсионеров». Но голос оппозиции в новом депутатском корпусе, безусловно, звучать будет, хотя бы потому, что в Петросовет прошли такие яркие политики как Андрей Рогалевич и Галина Васильева.

Подробнее об итогах выборов в Карелии читайте в нашем аналитическом обзоре.