ФОТО: Очередная фура выехала на "встречку" в Петрозаводске

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Водитель фуры запутался на перекресте на Кукковке и выехал на "встречку".
Автомобилист Петрозаводска запечатлел на фото, как очередная фура проехала по "встречке", запутавшись на перекрестке ул.Ровил-ул.Лыжная.
"На Лыжной опять фура заблудилась", - написал в комментариях под фото водитель в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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