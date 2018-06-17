ФОТО: Очередная фура выехала на "встречку" в Петрозаводске

Водитель фуры запутался на перекресте на Кукковке и выехал на "встречку".

Автомобилист Петрозаводска запечатлел на фото, как очередная фура проехала по "встречке", запутавшись на перекрестке ул.Ровил-ул.Лыжная.

"На Лыжной опять фура заблудилась", - написал в комментариях под фото водитель в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".